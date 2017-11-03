美失業率降至4.1％ 近17年來最低

美國勞工部今天公布最新數據顯示，美國10月失業率降至近17年來最低。圖為美國加州一間商店女員工替顧客服務。（法新社）

2017-11-03 23:27

〔中央社〕美國勞工部今天公布最新數據顯示，美國10月失業率降至近17年來最低，新增就業機會則在夏末兩個颶風接連來襲後再度攀升。

法新社報導，10月失業率降至4.1%，比9月減少0.1 個百分點，改寫2000年12月以來低點。

在哈維（Harvey）和艾瑪（Irma）颶風接連來襲後，美國雇主新增26萬1000個非農就業職缺。但這個數據遠低於經濟學家平均預估的30萬。

這個數據顯示美國勞動市場體質依然良好，能夠輕易從颶風重創中復甦。颶風接踵而至造成德州東南部的美國能源重鎮癱瘓，迫使佛羅里達州數百萬民眾逃離家園。

失業率下滑可能加劇聯邦準備理事會（Fed）決策官員間的辯論。儘管通膨盤旋低檔，一名直言不諱的決策官員主張按兵不動，但聯準會下月似乎可能升息。

失業率自1月以來已經下滑0.7個百分點，越來越多的雇主表示，符合資格的勞工不足，職缺越來越難找到人來填補。

10月薪資壓力持平，平均時薪減少1美分，來到26.53美元。

但經濟學家表示，颶風造成薪資計算的扭曲，9月在可上工時薪勞工減少下，平均薪酬攀升，但10月勞工重返工作後，平均薪酬又下滑。

颶風過後，10月酒吧和餐廳就業大幅反彈，新增8萬9000個職缺。相較之下，9月減少9萬8000個職缺。