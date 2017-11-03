租賃糾紛 樂陞銀行存款被假扣押

2017-11-03 21:14

〔記者張慧雯／台北報導〕屋漏偏逢連夜雨！樂陞今日於重大訊息觀測站中表示，樂陞銀行存款被假扣押一事，是因為與新北市政府經濟發展局的租賃糾紛案件，但由於事出突然，尚不知存款被假扣押的總額。

過去樂陞承租的「碧潭有約」持續漏水3年，新北市政府遲遲不願修繕，逕自於8月1日指稱樂陞未補足履約保證金而宣布與之解約，更要求樂陞1個月內搬離「碧潭有約」，傍晚樂陞則接到台北地方法院公文，經發局將扣押樂陞銀行存款，樂陞則表示「經發局本案並未起訴，本公司將請法院令其起訴並提起抗告，提供反擔保撤銷假扣押裁定。」

樂陞指出，遭假扣押的銀行存款為：臺灣銀行、遠東國際商業銀行、臺灣土地銀行、兆豐國際商業銀行、中華郵政、華南商業銀行、板信商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、中國信託商業銀行、花旗（台灣）商業銀行、第一商業銀行、玉山商業銀行、國泰世華商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行 、台新國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、大眾商業銀行等。

樂陞表示，該事件發生確實造成公司未來資金調度等影響 ，但目前除確保公司正常營運外，並無造成財務及業務重大影響；樂陞也說，將會向法院提起抗告，要求新北市經發局提供反擔保撤銷假扣押裁定。