iPhone X採用人臉辨識 非蘋陣營蠢蠢欲動

2017-11-03 21:21

〔記者洪友芳／新竹報導〕iPhone X採用人臉辨識取代過往指紋辨識設計，市場研究機構TrendForce指出，2017年iPhone X採人臉辨識除了支援行動支付外，進階延伸AR相關應用領域，預估將帶動非蘋陣營也蠢蠢欲動，生物辨識技術在智慧型手機市場將再掀波瀾。

TrendForce表示，現階段智慧型手機應用範圍主要以3D感測技術及螢幕下指紋辨識的開發為主，其中光學及超聲波的技術正尋求突破。2018年不論哪一種生物辨識技術異軍突起，相關零組件成本都將高於目前電容式指紋辨識，儘管全球一線品牌手機業者皆將以高階旗艦機型為主要新技術布局市場，但預估整體滲透率仍將低於2成。

TrendForce認為，2018年科技產業發展十大科技趨勢除了智慧型手機生物辨識技術再掀波瀾之外，還包括AI導入加速邊緣運算需求與雲端數據分析、區塊鏈走向商用金融領域會先行、5G行動通訊技術開啟應用多元化的需求、物聯網時代更會加重網路負荷、VR產品聚焦獨立VR裝置、全螢幕滲透率跳躍式提升帶動手機外觀新風潮、Mini LED技術有機會導入背光應用、Level 4等級的自動駕駛晶片將正式出貨、晶圓代工產業重現四大業者競爭局勢、全球太陽能產業將與中國市場的變動休戚與共。