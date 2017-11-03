營運虧損仍接潛艦案？ 台船：接案是能力非財務問題

台船發言人林福堂指出，接下潛艦案是能力問題，非財務問題，且接下新案後，可與銀行借貸。圖為台船設計的潛艦模型。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-11-03 17:17

〔記者王憶紅／台北報導〕即將接下潛艦案的台船，公布前3季每股虧損6.45元，是否對建造潛艦案造成疑慮？台船表示，接下潛艦案是能力問題，非財務問題，且接下新案後，可與銀行借貸。

台船發言人林福堂在重訊指出，造船市場嚴峻，新船訂單價格持續低迷，因此台船前3季每股虧損6.45元。在公股支持下，通過財務改善計畫，將辦減資43.06億元，減資比率57.91％，且將以私募方式辦理現金增資，打算增資2億股，將在12月21日股東臨時會討論。

台船指出，私募增資案將引進策略投資人，不排除包括中鋼，以及相關供應商、客戶等。

林福堂指出，增資除彌補營運虧損，有效提高每股淨值，而私募完成後，將改善公司財務結構，充實應運資金，降低風險，穩定營運，且未來支持營運規劃、拓展業務，提升競爭力，對長期發展有正面助益。

台船第3季營收39.94億元，稅後虧損21.41億元，每股虧損2.88元，是再生計畫以來最大虧損。前3季營收127.11億元，營業毛損47.89億元，毛利率負37.68％，營業淨損51.52億元，營益率負40.53％，稅後虧損47.95億元，每股稅後虧損6.45元。