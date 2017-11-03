昇華第3季EPS 0.61元 獲利大幅轉盈

2017-11-03 16:35

〔記者張慧雯／台北報導〕昇華（4806）今年自結第3季營收為1.23億元、稅後淨利0.19億元、每股稅後盈餘（EPS）為0.61元；昇華表示，營收雖然比去年同期下降，但在劇本收入、授權金收入齊步貢獻下，獲利表現較去年同期好，甚至由虧轉盈。

昇華表示，受惠於今年以來持續進行銷售組合優化策略，第3季不僅有較高毛利率水準的劇本收入挹注，再加上9月順利售出中國大型時裝劇《閨密的心事》，一口氣帶動昇華獲利能力提升；對比去年同期雖有台灣長青本土劇《甘味人生》及偶像劇《狼王子》收入認列，獲利面卻受限於本土戲劇製作獲利結構，利潤偏低。

昇華強調，今年公司持續優化銷售組合，故第3季單季合併營收雖較去年同期減少39％，自結EPS卻大幅提升至0.61元，今年度累計1-3季自結EPS為2.02元。

展望2017年第4季，昇華持審慎樂觀看法。由於今年9月中國廣電總局已發布正式命令，網路劇參照電視劇規定，皆需送廣電總局備案審查，取得准播證後方可播出；昇華認為，提高審查標準對優質影視製作公司反而是好事，一旦昇華目前在手的10部戲劇通過審查播出，包括新殺青的中國古裝劇《公主駕到》等，皆可望陸續認列戲劇製作收益，同時推升昇華製作團隊知名度，延續營收成長動能。