日本工商會：勞基法造成企業競爭力低下

2017-11-03 13:25

〔記者羅倩宜／台北報導〕日本工商會今（3日）發表一年一度政策建言「白書」，認為勞基法欠缺對勞動工作內容的「柔軟度」，是十分僵硬的制度，恐對企業造成競爭力低下。在行政程序方面，環評及土地取得等曠日費時，不利外資來台；另蔡政府雖台日合作攻新南向，但只有概念，沒有具體措施，期待進一步合作。

日本工商會今年是連續第9年提出政策建言「白書」，報告中指出，台灣經濟成長鈍化、區域經濟整合緩慢、人口負成長來臨；在台發展的日本企業有感於台灣的社會經濟情勢存在隱憂，提出建議。

日本工商會理事長八木猛針對三大面向提出建言：一、國內產業振興、二、打造海外拓展的投資條件、三、加強台日合作。首先在國內產業振興方面，八木猛說，勞基法當初修法，既未與企業溝通，執行也沒有援衝期。「本週勞動部已提出勞基法修正案，日本工商會將仔細研讀後再提供意見。」

八木猛另指出，能源也是產業關心的項目，蔡政府不能只提出挑戰性的目標，但沒有具體時程和執行計畫，包括天然氣的基礎建設如何建置、2025年前如何達成兩成綠電，都缺乏確實可行計畫。

八木猛認為，國內的行政程序也須要進一步簡化，包括工廠用地取得、環境影響評估等各種審查，是業者取得執照的瓶頸，導致業者耗費的時程，超過預先規畫；「這個難以估算的風險，是外資來台裹足不前的重要因素。」

在基礎建設方面，日本工商會認為，蔡政府提出「前瞻計畫」但預算金額大多用於軌道建設，「可能成為失焦的投資計畫」。雖然交通系統有投資的必要性，但台灣的都市景象持續老舊，攻府卻未著手為都市更新做準備，「本會建議，應重新檢討都市建設，讓台灣更能吸引國外旅客。」

其次在海外拓展方面，日本工商會認為，台灣對外簽訂經濟合作協定，明顯落後其他國家，在國際貿易的競爭上處於劣勢，已迫使部份產業轉往海外投資。「往年白皮書早有呼籲，請政府致力加入DPP、與日本簽訂EPA及FTA。並修改不符合國際慣例的規範。」

有關新南向政策，報告指出，蔡政府推動以東協十國、南亞六國及紐澳等十八國的新南向政策，雖然提出資源共享、人才交流、區域鏈結等「概念」，但未見措施。日本工商會表示，日本企業樂於與台灣合作，擴大新南向貿易，期待看到具體合作。