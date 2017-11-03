台股盤中》台股高檔有賣壓 指數平盤附近震盪

2017-11-03 12:18

〔記者廖千瑩／台北報導〕台股早盤一度衝高後，因賣壓出籠，旋即回落，指數今天在平盤附近震盪。法人表示，台股在過去6個交易日都收上影線，顯示高檔有賣壓，且台股利多不反映，建議投資人要留意，應適度做一些避險跟減碼動作。

台股指數今天在平盤附近震盪，且OTC指數偏弱，顯示中小型股走弱，逢高要注意。

國泰期貨證期顧問處副總錢冠州今天說，台股利多不反映，利多包括蘋果新機開賣，還有國際股市往上等，且高檔有賣壓，建議投資人要留意，最好做一些避險跟減碼的預防性操作動作。