11/3重要財經新聞一覽

2017-11-03 09:02

自由時報財經︰王令麟賣了東森電視股權 茂德接手

曾多次公開表示要娶回「初戀情人」的東森集團總裁王令麟，終於決定要將東森國際持有的東森電視二十一．三二％股權賣了！交易對象是去年北台灣第二大推案建商的茂德機構旗下茂德國際投資公司。以卅七．七八億元的交易價款推算，東森電視從上次台數科向凱雷集團買六成五股權（含員工持股）推算的「估值」一七一億元，再拉高到近一八○億元。

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蘋果日報財經︰下任Fed主席 鴿派續當家

美國聯邦準備理事會（Fed）周三決議維持基準利率1~1.25%不變，並暗示12月升息幾乎已成定局，但市場更關切美國總統川普今將宣布的Fed主席繼任人選，目前以Fed唯一共和黨籍理事鮑威爾（Jerome Powell）出線機率最高，他立場一貫中性偏鴿，最可能蕭規曹隨、延續現行溫和政策。

工商時報財經︰究責第一波... 第一金董座遭拔職

針對獵雷艦慶富聯貸案，行政院昨（2）日公布調查報告，宣布第一金控董事長蔡慶年撤職，且要求財政部及金管會追究第一銀行相關人員責任。

中國時報財經︰信義房屋 獲君子企業家殊榮

「君子企業家獎」得主出爐！遠見雜誌昨宣布第2屆得主為信義企業集團董事長周俊吉。遠見．天下文化事業群創辦人高希均說，企業家要攀登2座山，前山是企業利潤，展現事業雄心；後山是社會良心，展現君子風範，二者兼得則為「君子企業家」。拿下這獎項，象徵著信義房屋「以人為本、先義後利、正面思考」的企業倫理價值，已成為君子企業代表。

經濟日報財經︰180億 東森電視賣給茂德國際

幾經波折的東森電視股權出售案昨（2）日拍板，地產大亨茂德國際總裁張高祥決定加碼，以約180億元，買下凱雷及東森國際手中東森電視股權。

星島日報財經︰鮑威爾將出掌儲局 料延續耶倫路線

美國聯儲局主席人選塵埃落定，現任理事鮑威爾出掌儲局已無懸念。分析師認為，儲局新掌門明年初上場後，很大機會延續耶倫的溫和路線，反映總統特朗普尋求穩定的貨幣政策，而並非部分共和黨保守派鼓吹的激烈求變。