台股盤前》大盤反覆震盪 蘋概股是資金重點

2017-11-03 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕昨日台積電及大立光股價壓回收低，台股收盤並未再創新高，加權股價指數僅在高檔平盤上下震盪，終場下跌17.85點，跌幅0.17%，收在10788.51點，成交值新台幣1159.01億元。

昨日集中市場三大法人賣超13.71億元，其中外資賣超11.60億元，投信賣超2.69億元，自營商買超0.58億元。而外資在期貨市場小幅偏多操作，其台股期貨多單未平倉量較前一日增加154口，累計持倉量到達50,946口。

就蘋概股部分，市場對於iPhone X上市後的市場買氣及蘋果出貨狀況仍保持觀望態度，待蘋果財報在今天公布後，若是蘋果對於iPhone X後續發展持樂觀態度，且iPhone X能如期出貨，預期蘋果概念股仍是未來資金進駐的重點族群。美國聯準會宣布維持基準利率不變，符合市場預期，Fed新任主席人選，也將影響台股未來的走向。

今日觀察重點：

觀察台股技術面，10月19日見10798.54高點後，近期指數呈現高檔反覆震盪格局，在反覆震盪整理過程中，K線頻頻留上影線，且量能無力放大，再加上日KD指標來到高檔區後開始出現交叉向下，若台股量能沒有明顯擴增，近期台股恐將持續呈現整理格局，惟技術面中長期趨勢偏多不變，短期20日均線開始出現急遽走揚，9/19高點10664或將具短期支撐力，操作上短線勿貿然追高，惟震盪逢回遇支撐或可站在買方。

觀察台股盤面結構，電子-0.06%、金融-0.54%、非金電-0.14%、櫃檯市場+0.38%，集中市場沒有主軸出線，櫃檯市場表現相對強勢，盤面持續是個別族群表現。電子股佔大盤成交比重達72.79%，持續是盤面最焦點的區塊。

金融仍是隨著盤勢波動，台股必須有突破性表現，金融股才有機會上攻，否則仍將是整理格局；非金電表現相對弱勢，僅有紡織、機電與汽車相關較值得留意。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供