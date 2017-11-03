馬政府介入慶富聯貸？ 銀行高層：政院施壓誰敢說不！

簡太郎昨強調自己坦蕩蕩。（資料照，記者劉信德攝）

2017-11-03 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九意外捲入慶富獵雷艦案，外界關注馬政府是否真的向銀行施壓，公股銀行高層坦言，行政院當時的秘書長簡太郎在2015年找來多家公股銀行召開兩次會議，等同於行政院出面幫陳慶男處理聯貸案，面對此情境，公股銀行怎可能敢不參貸，「這不是施壓，什麼是施壓！」

《上報》報導，現任公股銀行高層說，簡太郎為慶富聯貸案找公股銀行連開兩次會，他親自主持兩場會議，慶富董事長陳慶男也到場，就如同「行政院秘書長親自出面幫陳慶男開協調會」，面對上級長官，誰敢說不？

公股銀行高層指出，行政院高層對公股銀行人事、業務有指揮監督權，算是他們的上頭長官，政院秘書長親自出面處理聯貸案，等於上面交待，公股銀行團只能乖乖配合。公股銀行高層忍不住直呼：「簡太郎的作法已經讓公股銀行喪失獨立判斷的態力，只能配合政府政策了！」

但簡太郎昨強調，當時陳慶男陳情，就開會幫忙協調，但其實自己並不認識陳慶男，只和他見過開會的兩次面，只是因為想讓人家感受到政府的支持，動機就只是「一個人民的陳情，我們受理了，就找相關單位來溝通」，才會開會協調。