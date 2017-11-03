川普和博通同台宣佈 博通總部從新加坡遷回美國

美國川普（右）開記者會，介绍博通將返回設總部，還抱著博通 CEO Hock Tan開玩笑。（法新社）

2017-11-03 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國稅改正在發酵，全球最大半導體製造商博通公司（Broadcom）計劃把總部從新加坡遷回美國，受到川普高度讚揚。

綜合媒體報導，川普是在美國時間週四議院共和黨公布稅改議案後，舉行記者會，隆重介紹博通返美的訊息，美國博通CEO Hock Tan讚許新稅改，有效地為大型跨國公司創造更公平的國際環境，他相信，總部遷回美國有利於完成全球佈局。

博通這項總部遷移計劃，預計將有200億美元流回美國，其中，投資至少30億美元用於研發和工程設計，60億美元用於生產製造，並承諾創造很多高薪工作。

博通在新加坡和美國加州聖荷西市設立雙總部，未來從新加坡遷谷的新總部，媒體猜測可能是賓州費城南邊的Delaware，約有66%美國上市企業的總部設在該地。

據報導，截止2016年10月，博通全球員工1.57萬人，2016年收入149億美元，2017年收入預計達到180億美元。其銷售業績有54%來自中國，僅有8.5%來自美國，但長期資產有76%都在美國；目前在美國雇逾7500人。

在川普力讚博通的同時，博通股價一度下跌3%，但最終收漲0.08%，收報259.50美元，接近10月31日所創263.91美元的史上最高。