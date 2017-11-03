川普提名鮑爾出任聯準會主席 葉倫路線可望延續

美國總統川普在美國時間2日宣布，將提名聯準會理事鮑爾（Jerome Powell）出任下屆聯準會主席。（彭博）

2017-11-03 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在美國時間2日宣布，提名聯準會理事鮑爾（Jerome Powell）出任下屆聯準會（Fed）主席，接替明年2月任期結束的現任主席葉倫（Janet Yellen）。

綜合媒體報導，川普表示，與鮑爾相處的時間很愉快，形容鮑爾既強大、盡責又聰明，而美國經濟需要穩健的貨幣政策，鮑爾具備智慧和領導才能，相信鮑爾能夠帶領聯準會迎接挑戰，保持經濟穩定增長。

川普也感謝現任Fed主席葉倫，但仍打破慣例，未讓葉倫連任，葉倫將在明年2月做滿4年任期，為Fed首位女性主席，也是Fed近40年來首位未獲連任的主席。

鮑爾指出，如果提名獲得參議院批准，他將竭力所能促進物價穩定和充分就業的雙重目標。鮑爾認為，美國經濟已經持續復甦，比起金融危機前更加穩健並更具韌性，並肯定聯準會前任主席柏南克（Ben Bernanke）和現任主席葉倫提高貨幣政策透明度和可預見性所做出的努力。

律師出身的鮑爾現年64歲，在老布希年代加入美國財政部，並在小布希時期先後出任財政部助理部長及副部長。外界認為，川普選擇鮑爾擔任聯準會主席，聯準會的政策不會有太大的變化，立場偏「鴿派」的鮑爾將會遵循葉倫原有的路線，延續聯準會目前的政策，預料市場反應正面。