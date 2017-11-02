川普簽署決議案 扼殺消費者興訟權利

2017-11-02 23:15

〔中央社〕美國總統川普今天簽署國會決議案，取消一項銀行條款，這項條款准許消費者結盟對銀行或信用卡公司興訟，解決彼此間的金融爭端。

美聯社報導，川普總統在白宮完成簽署，並未公開，媒體記者並未在現場見證。

共和黨主導的參議院驚險表決通過，廢除消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）的這項規定。美國銀行業一直尋求廢除此一條款。

川普政府和共和黨人一直想要取消他們認為傷害自由市場並且導致輕易興訟的規定。

民主黨人主張，這項條款應可給消費者更多槓桿的力量，以阻止金融業者從事不道德的行為。前總統歐巴馬任命的消費者金融保護局長柯德瑞（Richard Cordray）發表聲明說，川普「取消了消費者上法院的權利」。

柯德瑞表示，「在司法天平上，這項舉動偏袒華爾街銀行，距離他們引起金融危機還不滿10年」。

假設這項條款獲准在2019年生效，銀行業者將面臨大規模的集體訴訟，尤其是富國銀行（Wells Fargo）行銷業務醜聞案以及信用機構易速傳真（Equifax）遭駭案之後，這種可能性受到更多的關注。

如今條款遭到廢除，意味銀行顧客仍然遭受強制仲裁條款的規範，這些條款密密麻麻精美印在幾乎每個活期存款戶頭、信用卡、發薪日貸款、汽車貸款以及其他金融服務合約中，要求消費者採用仲裁方式來解決與銀行的任何爭端。這些條款有效地免除消費者興訟的權利。

這項條款遭到推翻，象徵華爾街的顯著勝利。金融危機之後，國會和歐巴馬政府針對銀行運作設下嚴格的新規範，並且針對銀行業者對於房市造成損失，處以數百億美元罰款。

但自從川普去年當選總統後，銀行業者不斷進行遊說，希望取消部分規範或是完全取代。