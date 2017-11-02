網家Q3燒錢12億 近9年來首次單季虧損

2017-11-02 21:16

〔記者廖千瑩／台北報導〕PChome網路家庭（8044）Q3燒錢12億，創下近9年來單季首虧紀錄。網家今天公布第3季財報，儘管第3季營收為72.99億元，創歷年單季營收新高，但因營業費用較去年同期大增新台幣3.45億元，致稅後淨損1.34億元，每股虧損0.12元，為近9年來單季首度虧損。

網路家庭今天除公布第三季財報，董事會也通過任命營運長蔡凱文為網家新任總經理，即日起生效。

網家今天公布第三季合併財務報告，第3季合併營收為72.99億元，創歷年單季營收新高記錄，較去年同期成長15.2%。

不過，網家也表示，因應個人賣場費用增加及B2C（企業對消費者）倉庫擴建，網家今年第3季營運費用較去年同期增加3.45億元，達12億元，創單季費用新高紀錄；本期稅後淨損為1.34億元，每股虧損0.12元。

細究網家虧損原因，網家說，主要是倉儲與物流基礎建設持續投資，還有對商店街個人賣場的補貼。

值得注意的是，網家旗下商店街（4965）今天也公布第3季財報，因營業費用增加到3.35億元，稅後淨損擴大到3.13億元，每股虧損12.64元；累計今年前3季每股虧損15.45元。

網家董事長詹宏志說：「B2C銷售成長強勁，在第3季較去年同期增長達20.6%，我們也樂觀積極看待第4季與2018年B2C的成長。在B2C業績持續創新高的同時，我們將對倉儲與物流基礎建設持續投資。」