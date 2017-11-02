打敗去年冠軍 台灣精品冠名義超聯賽Latina隊今夜再戰

外貿協會冠名贊助的義大利職業排球隊「台灣精品Latina隊」10月29日以直落三打敗去年義大利職業排球冠軍隊，圖為比賽現場。（貿協提供）

2017-11-02 20:47

〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會冠名贊助的義大利超級排球聯賽（義超聯賽）職業隊「台灣精品Latina（Taiwan Excellence Latina）」在週日（29日）擊敗去年義超聯賽冠軍Civitanova隊；跌破全場逾千名觀眾眼鏡，也讓「Taiwan Excellence」更被義大利球迷熟悉。「台灣精品Latina隊」將在台北時間3日凌晨3點30分再度出賽，對上Piacenza隊，全程將於youtube及台灣精品臉書粉絲專頁直播。

Latina是義超聯賽最老牌的隊伍，在一級職業隊保持連續出賽46年的紀錄。今年該隊延攬我國好手—「光頭神舉」黃培閎，外貿協會看準歐洲排球人口龐大，首度以「台灣精品（Taiwan Excellence）」名義冠名贊助該隊，讓世界看見台灣品牌。

義超聯賽的球季在10月中開打，首戰就在Latina主場，全場觀眾拿著台灣標誌的毛巾替「台灣精品Latina隊」加油，最後雖以3比2的些微差距落敗，但因表現突出，受到義大利球迷高度關注。

目前「台灣精品Latina隊」已出戰4場，2勝2敗，其中以10月29日最為精彩，以直落三（25-21、25-22、28-26）打敗去年冠軍Civitanova隊。攻擊手包括得分王沙夏（Sash Starovic）、主攻手沙凡尼（Cristian Savani）頻頻得分，尤其後者為前義大利國家隊隊長，在該國擁有高人氣，表現受全場囑目。

上屆義超聯賽冠軍隊Civitanova陣容堅強，歷年和Latina的對戰紀錄中，從2012年至今未有敗績，但週日賽事「台灣精品Latina隊」挾主場優勢，隊員輪番猛攻，Civitanova多次試圖逆轉局面，終場仍不敵，吞下本季首敗。

「台灣精品Latina隊」MVP球員沙凡尼在賽後表示：「我們拿出了百分百努力，這場比賽就是期盼已久的完美賽事，獻給球迷，讓大家知道，我們重回軌道了！」

「台灣精品Latina隊」過去曾打入義超前五強，總教頭賓多（Vincenzo Pinto） 今年首次帶領球隊，他曾任西班牙國家隊教練，風格是大膽啟用新人，包括今年新加入球隊的我國好手黃培閎、日本球員石川祐希都是義超聯賽的新面孔。

「台灣精品Latina隊」本月份還有3場賽事：台北時間3日凌晨3點30分）於主場迎戰Piacenza隊；台北時間11月13日凌晨一點在客場對上Valencia隊；11月27日於主場與Ravenna隊對決。3場比賽外貿協會都將於youtube及台灣精品臉書粉絲頁直播。

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