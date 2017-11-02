東森國際處分東森電視股權 處分利益30.64億元

東森國際（2614）董事會今天通過處分東森電視事業公司股權案，持股東森電視21.32％股權，以37.78億元交價賣給茂德國際投資公司。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-02 20:11

〔記者卓怡君／台北報導〕東森國際（2614）董事會今天通過處分東森電視事業公司股權案，東森國際目前持股東森電視股權21.32％，以37.78億元交易價，出售給茂德國際投資公司，處分利益約30.64億元，每股獲利貢獻為4.4元。

東森國際表示，本交易不涉及國內新聞媒體事業經營權變更，僅為媒體事業股東股權異動，無須經國家通訊傳播委員會（NCC）事前審議，預計可如期依交易條件順利完成，獲利可於本月入帳，並可望於明年配發股利。

東森國際今年上半年合併營收為62.91億元，虧損1.29億元，每股虧損0.19元，估計第三季營運虧損在千萬元左右，持續數年的海運虧損，使得東森國際截至今年上半年每股淨值為6.51元，這次出售東森電視股權可有效提升每股淨值至票面以上，一掃長期累積虧損的陰霾。

東森國際說，做為東森電視的原始投資人，東森國際持有東森電視前後達20年，期間不僅長期認列投資股權利益，這次處分也創造數倍的投資報酬。東森國際近年陸續處分東森山林渡假村、關渡土地及上海東森企業等資產，加計本次處分東森電視，共計創造近百億元的淨現金流入，在倉儲事業及電視購物事業穩定獲利的護航下，取得之現金將為未來產業環境的變化做準備，並積極投入「新媒體」與「新零售」的發展。

東森國際指出，東森購物、ETtoday東森新聞雲營收、流量均持續穩定成長，東森國際將大跨投資的步伐，以拉開與跟追隨者的差距，並期能超越領先者。近期規劃適當時機增資東森新聞雲2至5億元，擴大發展包括購置製作節目設備及影片、建置網紅平台及透過網路影音直播等，以發展成為國內第一大數位雲端媒體公司為目標，為公司創造下一波長期投資的效益。