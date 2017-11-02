網路家庭總經理 蔡凱文接任

2017-11-02 18:27

〔記者廖千瑩／台北報導〕網路家庭（8044）前總座李宏麟因個人生涯規劃因素十月初辭職後，由營運長蔡凱文代理總座一職。網家今天召開董事會通過任命蔡凱文為網家新任總經理，即日起生效。

網家今天並同時公布106年第三季合併財務報告，累計106年第三季合併營收為72.99億元，創歷年單季營收新高記錄，相較去年同期成長15.2%，因應個人賣場業務成長強勁及B2C倉庫擴建，今年第三季較去年同期增加3.45億營運費用，本期稅後淨損為新台幣1.34億元。

網路家庭董事長詹宏志表示：「網購營收的大量增長，B2C銷售成長強勁，在第三季較去年同期增長達20.6%，我們也樂觀積極看待第四季與2018年B2C的成長。在B2C業績持續創新高的同時，我們將對倉儲與物流基礎建設持續投資。」

詹宏志說，「商店街的開店商家在第三季因為開店免費模式奏效，單季商家成長數達15000家，總店家數超過5萬家。露天拍賣在行動購物上也大有斬獲，手機訂單成長率較前一季成長100%，個人賣場的規模快速增長，短短九個月時間，個人賣場商品物件突破1.8億物件，訂單量成長800倍，成長驚人，我們正面積極看待個人賣場在新電商服務模式的發展潛力。」