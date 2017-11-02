台中工具機展開幕 今年機械業產值可破兆元

2017-11-02 21:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中工具機展今日開幕，有300多家參展，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，去年台灣機械產值約新台幣9900億元，今年可望突破兆元大關；他表示，希望政府能有大的會展中心；副市長林依瑩表示，市府將在水湳興建5千個攤位的會展中心，110年可完工。

2017台中工具機展今日在大台中會展中心開幕，副市長林依瑩、經濟部工業副局長游振偉、經發局專門委員江振瑋、台灣機械工業同業公會理事長柯拔希等人一同出席。

台中工具機展於今日至6日在大台中國際會展中心舉行，共有300家、810個攤位，展館內設置工具機等7大展區，商機上看10億元。

副市長林依瑩表示，市府將在水湳興建5千個攤位的會展中心，中央出資52億元，中市自資48億元，預計110年可以完工，而台灣機械產值今年預計可達兆元，台中則佔有7成，台中市將成為經濟之都。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希指出，隨著全球景氣回溫、智慧自動化需求市場熱絡，台灣機械業去年總產值達新台幣9900億元，今年預計成長10至15%，會突破到1兆1千5百億的產值。

柯拔希強調，以出口而言，整體機械業今年以1至9月出口產值185億元美金，出口成長21%，其中工具機出口24億元美金、成長17%，預估今年的工具機業，有機會創造32至35億美元出口產值，會恢復到以前最好的時候。