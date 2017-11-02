王令麟近38億賣掉東森電視 買主是洪秀柱最大咖支持者

東森國際（2614）董事會今通過以37.78億元處分東森電視股權案共21.32%持股售予茂德國際投資公司，雙方將於明日簽約。（資料照）

2017-11-02 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕東森集團前總裁王令麟退出東森電視，東森國際（2614）董事會今通過以37.78億元處分東森電視股權案共21.32%持股售予茂德國際投資公司，雙方將於明日簽約。據了解，茂德總裁張高祥身價超過百億元，在今年的中國國民黨主席選舉中是前立委洪秀柱的最大咖支持者。東森國際也透露，凱雷集團後續也會一起出售東森電視持股，總交易價格約169億元。

美商凱雷也將賣出持股 總交易價169億

東森國際目前持股東森電視股權21.32%，今日董事會通過處分東森電視事業（股）公司股權案，此次以37.78億元之交易價款出售全部股份予國內機構茂德國際投資公司，此交易因不涉及國內新聞媒體事業經營權之變更，僅為媒體事業股東之股權異動，無須經國家通訊傳播委員會（NCC）事前審議，預計獲利可於本月入帳，並可望於明年配發股利。

《中央社》報導，東森國際董事長廖尚文透露，東森國際處分東森電視股權予茂德國際投資公司，所有條件是和東森電視大股東、美商凱雷集團一起談，也就是大股東凱雷將一起出售東森電視持股，只是東森國際先交易，獲利可於11月入帳，至於總交易價格則是約169億元。

至於背後的買主張高祥曾與韋汝孩子的父親、遠航張綱維共組柏德開發公司，且張高祥的岳父與洪秀柱都是新北市永和人，彼此是熟識的鄰居，因此張高祥在先前的中國國民黨主席選舉中，是洪秀柱堅定支持者。