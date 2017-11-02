益張11月下旬掛牌 股票競拍底價每股36.61元

2017-11-02 17:26

〔記者楊雅民／台北報導〕商用金屬展示架製造商益張（8342）預訂11月23日掛牌上櫃，配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股3000張，其中2040張採競價拍賣，競價拍賣從11月3日起至7日止，競拍底價為每股36.61元。

總部設在彰化埤頭的益張實業，已有30年歷史，是台灣知名的生活空間、廚房、衛浴、客廳、臥室組合家具，以及移動式倉儲架、工業組合展示架、醫療周邊收納等專業設備製造廠。

益張董事長陳新約表示，益張先是以家用品為主力市場，包括IKEA、TARGET、COSTCO等全球知名連鎖通路通路品牌，都曾是益張的客戶，益張這幾年積極朝飯店、辦公、超市及醫療等專業設備市場轉型。

益張去年營收19.52億元，稅後淨利1.95億元，EPS6.5元，目前營收以外銷居大宗，外銷比重超過7成，銷售區域遍及亞洲、歐洲、美洲及大洋洲，標榜提供客戶從銷售、展示、收納、管理用貨架及各類功能置物架等全方位量身訂做專屬功能置物架的製造服務。

益張去年營收為創業以來的新高，上半年受到去年第4季金屬原物料行情波動，以及今年新台幣升值、提列匯損等影響，益張上半年合併營收9.03億元，年增約1.5%，稅後淨利5244萬元、年減42.4%，EPS為1.75元。

陳新約說，今年第3季因客戶消化庫存，出貨較緩，預期第4季接單會比第3季好很多，有機會挑戰第2季，但受到歐洲大客戶提貨疲軟影響，全年業績仍將受到些微影響。