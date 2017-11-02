定期定額最強基金出列 這13檔股票基金最會賺

股市仍持續創高，今年的投資人也收穫滿滿，但市場愈是在高點，投資愈是要謹慎布局，在擔心買在高點的同時，定期定額更適合當前的趨勢。（資料照，記者廖千瑩攝）

2017-11-02 17:22

〔記者廖千瑩／台北報導〕股市仍持續創高，今年的投資人也收穫滿滿，但市場愈是在高點，投資愈是要謹慎布局，在擔心買在高點的同時，定期定額更適合當前的趨勢。從績效來看，過去5年定期定額境外股債基金，仍以股市表現略勝一籌，表現最佳的基金全為股票型，又以科技型、日本基金表現最突出，長期而言，定期定額也要做資產配置，除了應用在股票投資外，固定收益基金也是不可忽視的標的。

鉅亨基金交易平台指出，從股票基金來看，境外超過500檔股票基金近2、3、5年定期定額的平均報酬分別為19.9%、20%及24.5%，不過表現較好的區域市場，基金績效遠遠領先平均。以近5年來看，定期定額投資表現最好的基金類型多集中在科技、日本及中國相關標的，報酬都超過5成以上，而近2、3年的績效也都有3成及4成以上的水準，這些基金的表現都反應科技股的走強，日股創波段新高，及中國相關指數轉強。

鉅亨基金交易平台進一步指出，但目前所有的市場都來到相對高點，在經過多年的牛市後，未來的漲勢能否維持強勁，是投資人當前最擔心的問題。但從經濟基本面來看，全球的需求持續復甦，失業率、物價水準也多有好轉，有利於投資市場，但多數投資人對於現在進場是否買在高點猶有疑慮，除了透過定期定額投資分散風險外，也建議以全球型股票基金作為布局的方向，包括高股息基金，或可穩定配息的標的，都適合當前的投資環境。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪針對固定收益投資表示，儘管這幾年股市表現更勝債市，近2、3、5年固定收益基金定期定額的績效分別為5.9%、6.5%、6.5%，不如股市的漲幅，但對於長期投資來說，債券投資在資產配置中仍有分散布局的作用，以目前的環境來看，包括較高殖利率的高收益債及新興市場債都可納入布局。

這13檔基金，拔得頭籌的摩根士丹利環球機會基金2、3、5年報酬率分別達33%、41%、69%，成績居次的貝萊德世界科技基金2、3、5年報酬率分別達43%、49%、67%。以定期定額5年報酬率來看，第3到第13名基金分別為：法巴百利達日本小型股票基金C（日幣）、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A（acc）股、摩根太平洋科技基金、瑞萬通博基金-中國領導企業基金C（美元）、瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）、駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計、亨德森遠見全球科技基金、瑞銀（盧森堡）大中華股票基金（美元）、聯博-國際科技基金A股、瀚亞投資-全球科技股票基金A（美元）、景順日本小型企業基金A股（日圓）。