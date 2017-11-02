出售研發人員後 宏達電今發布手機HTC U11+

2017-11-02 16:43

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）今日發布第四季旗艦手機HTC U11＋（Plus），這是宏達電宣布將2000名研發人員出售給Google後的首次手機發布會。宏達電智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨指出，HTC U11 Plus全螢幕手機，不僅Edge Sense強化壓一下功能，螢幕加大更驚艷、電池升級更持久，推出首支精品級的半透明3D水漾玻璃手機。

全新HTC U11+推出4GB RAM／64GB ROM版本與6GB RAM／128GB ROM版本，為慶祝正式上市，HTC U11+推出優惠價回饋支持HTC的用戶，4GB RAM／64GB ROM版本建議售價新台幣19900元；6GB RAM／128GB ROM版本建議售價新台幣21900元，首波推出「極鏡黑」，「炫藍銀」與「透視黑」將在第二波陸續上市。

台灣將於11月2日下午3點在全台HTC專賣店、HTC網路商店開始販售。4GB RAM／64GB ROM於11月10日在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與亞太電信、PChome24h線上購物、momo購物網與Yahoo奇摩購物中心等網路合作商，以及全省各大門市正式開賣，6GB RAM／128GB ROM版本將與中華電信獨家合作。

中國則於11月2日開放預購，預計11月11日正式開賣。銷售通路包含HTC官方商城、天貓HTC官方旗艦店、京東HTC官方旗艦店、蘇寧易購HTC官方旗艦店、唯品會HTC官方旗艦店、線下渠道等。

香港及澳門將發售6GB RAM/128GB ROM版本，定價為港幣5598元。當中「極鏡黑」及「炫藍銀」將率先在11月2日起於HTC香港網絡商店及各大指定經銷商接受預訂。