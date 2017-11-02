匯率連2貶 新台幣收30.186元

2017-11-02 16:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈盤整格局，終場小貶1.1分，以30.186元兌1美元作收，為連續第二個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量為6.72億美元。

外匯交易員表示，雖然美國聯準會（Fed）已結束本次聯邦公開市場委員會（FOMC），並讓市場更堅定對於12月升息的預期，但銀行間仍靜待美國總統川普即將宣布新任Fed主席人選，來尋求新的方向指引。

新台幣今以30.170元開出，最高30.140元、最低30.187元，終場收30.18元。