樂利攜手姊妹淘、瑪黑家居 搶攻女性電商指標地位

2017-11-02 16:16

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲橘子（6180）旗下樂利數位科技深耕兩岸跨境電商，看好女性商機潛力無窮，今（2）日宣布投資深受大眾喜愛的風格生活品牌「Marais瑪黑家居選物」，旗下親子電商HerBuy更與「姊妹淘」攜手成立全新公司「樂益商貿」，打造出擁有「媒體內容自製、電商平台經營、品牌自營」能力的社群電商，目標成為女性電商指標品牌。

為擴大女性市場版圖，樂利今年先投資「Marais瑪黑家居選物」，取得更豐富的優質商品，旗下HerBuy再與「姊妹淘」合資新公司「樂益商貿」（www.bjolly.com.tw），看好「姊妹淘」媒體社群經營、80萬女性會員與自有品牌的3大優勢，透過合作，補足電商必備的內容自製能力，更吸收橫跨少女、輕熟女、熟女廣大的會員族群。今年樂利已完成策略布局，將強勢搶攻女性電商指標地位。

樂利數位科技執行長施凱文表示，今年先後攜手瑪黑家居選物與「姊妹淘」，讓樂利從產品、平台到社群行銷一條龍服務更完整。未來，「姊妹淘」將協助樂利掌握話題風向，做為市場分析的觀測指標。

他認為，HerBuy發揮平台功能，依市場趨勢推出主題活動或推薦商品，而瑪黑家居選物則持續引進國際質感的特色生活商品，將生態圈更完整佈局，聚焦BJOLLY（樂益商貿）成為女性美好生活的入口，並一舉推動樂利成為最貼近女性需求的電商品牌。