工會幹部遭無預警調職 高雄產總揚言拒搭華航

2017-11-02 15:29

〔記者黃建華／高雄報導〕華航今年8月以旅客觀感為由，要求空服員收餐、垃圾、報紙作業時禁戴手套，華航工會理事潘家洛因有慢性接觸性蕁麻疹，要求配戴手套竟被強迫請假，並無預警將他調往地勤貨運部服務，華航工會今在高雄召開記者會，高呼「抗議華航罔顧職安 違法打壓工會幹部」口號，強烈要求資方回復潘的原職。

高雄產總工會理事長江健興並到場聲援，他指出，華航是半官方公司，籲請民進黨政府正視華航內部的人事管理問題，揚言華航若不讓潘回復原職，將要求華航董事長何煖軒下台，並串聯其他工會發起拒搭華航。

潘家洛下午1點多在華航企業工會理事長劉惠宗、高雄產總工會理事長江健興等多人陪同下，於高雄市勞工局大門口前高舉抗議布條與標語，召開記者會呼口號，控訴「華航罔顧職安、打壓工會幹部！」

潘家洛指出，他在華航服務19年，今年8月3日華航以「旅客觀感」為由，要求空服員進行收餐、垃圾、報紙等作業時禁戴手套，他因為有慢性接觸性蕁麻疹並至長庚醫院皮膚科就診，醫生建議他在工作時戴手套，避免過敏原產生，但華航卻在航班中要求他先不要戴手套，等出紅疹再戴手套，「這是把我當白老鼠嗎？」潘家洛說，「戴手套是一件非常小的事情」，不僅保護自己也可以保護顧客，況且他還有醫師證明，華航卻把他調到地勤的貨運部。

劉惠宗也指出，事實上，疾管署早已說明，「當機組人員於服務身體感到不適之旅客、接觸任何體液以及接觸可能遭汙染的環境表面時，均應戴可拋棄手套」，且執勤時配戴手套也是許多國際航空公司所認可的，包含長榮航空、華信航空、台灣虎航、國泰航空、土耳其航空、阿聯酋航空、荷蘭皇家航空等數10家航空公司，皆准允或提供員工配戴手套。

他們質疑華航是因為潘家洛的工會幹部身分，且曾發動兩部遊覽車北上聲援華航工會，而特意打壓。籲請華航公司停止打壓，將潘家洛恢復原職、正視並保障基層組員職安衛生問題。

儘管這起華航勞資爭議今已聲請高雄市勞工局調解，但聲援潘家洛的的華航工會人員私下向媒體表示，「以華航資方的慣性態度，我們對調解結果不抱太大希望。」

對此華航表示，為了乘客能得到優質服務，華航一向重視員工的表現，並視為公司競爭力的基礎，對內維持公平的一致標準，也有相關法令規定約束，相關問題華航對外不再進一步說明。