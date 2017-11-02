台股蟄伏10800點下 等待蘋果財報

台股蟄伏10800點下。（圖擷取自奇摩報價）

2017-11-02 14:37

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國科技公司蘋果將在美國時間3日公告財報，市場屏息以待這顆科技指標、零售景氣風向球，而台灣權值股3王台積電、大立光、鴻海都是蘋果概念股，股價也是在平盤附近等待。使台北股市今天狹幅震盪，收盤跌17.85點，為10788.51點，跌幅0.17％，成交金額新台幣1159.01億元。

大型權值股表現部分：大立光（3008）下跌5元、0.69％，報5775元。台積電（2330）下跌0.62％，報241元。鴻海（2317）上漲0.45％，報112.5元。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.30％、食品股跌0.88％ 、塑化股漲0.10％、紡織股跌0.25％、機電股跌0.33％、造紙股漲0.30％、營建股漲0.58％、金融股漲0.03％。

大型股不想動，成交量前5名屬於小型低價個股：彩晶（6116）、浩鑫（2405）、晶電（2448）、群創（3481）、燿華（2367）。彩晶上漲2.99％、收報12.05元。浩鑫收漲停價13.6元。晶電漲3.58％收報55元。群創下跌1.88％報13.05元。燿華下跌0.8％，收報12.35元。

分析師指出，大環境多頭趨勢未變，美股蘋果股價持續創新高，可以逢低佈局蘋概族群，等待蘋果財報與個股第三季財報的好消息。