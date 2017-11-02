TPK連續5季獲利 Q3EPS2.37元

2017-11-02 14:35

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）今日公告第三季自結營運成果，稅後盈餘8.7億元，每股稅後盈餘2.37元，為TPK去年下半年以來連續第5季獲利，累計上半年每股稅後盈餘5.18元。

TPK第三季自結合併營收為305.1億元，較上季成長36.2%，亦較去年同期增加16.6%，主要係季節性因素及智慧型手機與平板電腦新產品出貨所致。

第三季營業毛利率由前一季6.7%提升至8.6%，則是受惠於有利產品組合及生產效率提升之因素。