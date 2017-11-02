談一例一休修法 聲寶陳盛沺：勿將所有企業看成黑心企業

2017-11-02 14:14

〔記者李靚慧／台北報導〕「一例一休」的規定即將放寬，聲寶集團總裁、董事長陳盛沺今日指出，不要把台灣所有的企業都看成「黑心企業」，為了那1%的的黑心企業，影響全體企業的營運。他呼籲，應該讓想加班的員工加班，逼迫不想加班員工的黑心企業，則給予「重罰」嚴懲。

家電大廠聲寶今日舉行2018年冬季新商品發表會，由於一例一休即將修法，擬放寬「7休1」變為「14休4」，會後聲寶集團總裁、聲寶董事長陳盛沺面對媒體詢問，表達對「一例一休」修法的看法。

陳盛沺指出，一例一休是好的想法，全球都實施週休二日，但是行業有別，不是所有的行業都是生產事業，應該給予企業彈性。

至於外界擔憂勞工會不會過勞？陳盛沺認為，應該給予勞工彈性判斷，有的勞工希望工作賺錢、認為不會過勞，就要給他工作；但若勞工感覺太累、不想加班，雇主卻強迫加班，勞工可以申訴，讓政府給惡老闆「重罰」。

陳盛沺表示，勞工有工作的權利、雇主也有要求員工做事的權利。外界不應把所有的企業都視為「黑心企業」，甚至把勞方、資方「一分為二」，很多被定義為「資方」的其實也是勞工，他認為，勞資雙方其實是一體，如果有良性互動，公司有賺錢薪資自然能提高。

陳盛沺感嘆，這種規定工作時間、不准加班的做法，只有以前老一代的的共產黨才會這樣做，現在的中國也不會這樣規定。會不會過勞，除了一些駕駛、操作機床等危險行業，必須強制足夠休息外，應該讓員工自己判斷，例如一些服務業，就該給員工加班的彈性。特別是不能讓一些少數的勞團代表，藉由抗議來扭轉一切。

陳盛沺肯定行政院院長賴清德目前的務實作法，他強調，政府可以要求業者給予員工是否加班的彈性，不能強迫員工加班，如果老闆因為員工不肯加班、開除員工，「企業應該接受罰款、刑責的處罰」。他強調，全球都沒有藉由勞動法來綁工作權的做法。