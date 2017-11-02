麥電1號機解聯 台電大林4號機除役前拚老命救火

2017-11-02 12:00

〔記者林菁樺／台北報導〕配合雲林縣政府生煤限縮，麥寮電廠1號機組今解聯停機，2號機預計月中跟進，屆時，供電量將少120萬瓩，影響4％的備轉容量率，對秋冬供電無疑是一大壓力，台電甚至動用將除役的老舊機組登板救火，並讓新機組也持續試車，彌補用電缺口。

麥寮電廠受到雲林縣政府生煤限縮許可影響，原訂10月底停機，但日前機組破管維修，1號機延遲幾日，到昨晚開始降載，今天上午8點23分解聯，整體供電系統將短少60萬瓩電量，而今天氣溫較回升，台電指出，用電量將比昨天多出40、50萬瓩，明天要正式除役的大林4號機組，最後一刻仍上場拚老命。台電主管表示，如果不讓大林4號機上場，今天備轉容量率恐低於6％，又會亮出供電緊戒橘燈。

台塑麥寮電廠3部機組的總裝置容量為180萬瓩，發電量相當於核電規模等級的電廠，除了1號機已停止運轉，2號機預定本月中也將停機，台電調度處指出，以秋冬的用電量推測，少了麥電兩部機120萬瓩，備轉容量率將減少4％，用電缺口必須要從大林新1、通霄新1與大潭7號機彌補。

至於台電與麥電簽有購電合約，台電發言人林德福表示，依照原來的購售電合約，民營電廠IPP要確保證照順利取得，負起這方面的供電義務，不過，麥電配合雲林縣政府生煤限縮政策，是否可視為例外，未來仍有空間討論，將透過經濟部持續協調處理。