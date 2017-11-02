台股盤中糾結10800點 鋼鐵、遊戲表現佳

2017-11-02 11:33

〔記者陳柔蓁／台北報導〕歐洲主要股市創2年高點、美股一度漲逾百點，然而，今早大型電子權值股未有明顯上揚力度，台股開盤一度失守10800點關卡，小型股活潑，讓加權指數拉到平盤附近，櫃買指數則繼續勁揚，走在140點之上。

大型權值股表現部分：大立光（3008）下跌40元、0.69％，報5740元。台積電（2330）下跌0.21％，報242元。鴻海（2317）上漲0.89%，報113元。

由於國際鎳價大漲，漲勢可能延續到明年第1季，今日鋼鐵類股漲逾1％，千興（2025）近漲停板、新鋼（2032）、世紀鋼（9958）、彰源（2030）在半根停板左右，燁興（2007）、東鋼（2006）漲幅超過2％。

遊戲類股也受資金追捧， 智崴（5263）、橘子（6180）、隆中（6542）漲幅在半根停板左右。

昨夜特斯拉公布上季財報，虧損超出分析師預期，且Model 3有量產問題，盤後重挫 5％，台股相關供應鏈股價走弱，貿聯 - KY （3665）、和大（1536）、建準（2421）受波及。

台系投顧機構認為，加權指數連續3日守穩在多頭排列的各級均線之上，趨勢有利多方，研判後勢仍將緩步墊高、震盪偏多，個股則能留意第3季財報及法說表現。