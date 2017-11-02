毅嘉10月營收 年增34％月減3％

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）10月營收6.74億元，較去年同期增加34%，但較上個月減少3%。
毅嘉指出，10月集團合併營收受到中國十一假期縮減開工日數之影響，但依據目前客戶訂單需求預估，第四季度新產品拉貨力道可望延續，同時內部持續致力於效率提升，與擴大導入自動化設備等方案以提高毛利，整體營收及獲利均可望挑戰超過第三季。
毅嘉指出，10月營收中，軟板產品營收為5.27億元，機構整合元件產品營收為1.50億元。累計1到10月營收約59.22億元，較去年同期增加20%。
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〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）10月營收6.74億元，較去年同期增加34%，但較上個月減少3%。
毅嘉指出，10月集團合併營收受到中國十一假期縮減開工日數之影響，但依據目前客戶訂單需求預估，第四季度新產品拉貨力道可望延續，同時內部持續致力於效率提升，與擴大導入自動化設備等方案以提高毛利，整體營收及獲利均可望挑戰超過第三季。
毅嘉指出，10月營收中，軟板產品營收為5.27億元，機構整合元件產品營收為1.50億元。累計1到10月營收約59.22億元，較去年同期增加20%。