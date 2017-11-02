結合AI人工智慧！元大投信「ETF╳AI智能投資平台」年底上線

2017-11-02 10:43

〔記者張慧雯／台北報導〕近年來人工智慧（AI）應用越來越廣泛，元大投信表示，「智能理財平台（Robo+AI Investment）」預計年底上線，主要是透過了解投資人的風險屬性、投資目的、投資期間後，經由專業的演算法（Algorithm）與量化投資（Quant）建議予投資人最適化、客製化的投資組合。

元大投信表示，「ETF╳AI智能投資平台」有別於其他理財平台，不只強調智能化（Artificial Intelligence），更包含自動化（Automation）與互動化（Interaction）；其中自動化即希望透過這個電商平台來直接提供投資人準確與專業的ETF資訊與投資策略，互動化則希望提供一個優化、便利的資訊環境，供投資人可以自行比較全球總經數據、各國指數、ETF的線形圖表，來協助投資人作到「符合邏輯的投資過程」，並非只是投資建議的結論。

此外，元大ETF╳AI智能投資平台主要以「ETF」作為投資標的，因為ETF本身具有交易手續費與經理費的成本優勢、高透明性、靈活配置的特性，這些特性都有利於資產配置的長期效果。

元大投信總經理劉宗聖表示，過去元大投信致力於ETF的創新與國際化，順利將台灣的ETF市場帶到另一個層次，下一階段元大投信除會持續作商品創新外，更將積極發展ETF的解決方案與投資策略，元大ETF╳AI智能投資平台即是一種新的發展模式，此平台將透過「三大功能」來達到「四大目標」，希望能真正滿足台灣投資人的需求。