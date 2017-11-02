川普今日將提名Fed主席人選 鴿派鮑威爾呼聲高

現任Fed理事鮑威爾接任Fed主席呼聲高，鮑威爾支持葉倫的逐步升息做法，外界預估其路線偏鴿派。（美聯社）

2017-11-02 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將在當地時間11月2日宣布提名聯邦準備理事會（Fed）主席人選，傳將由現任聯邦準備理事會（Fed）理事鮑威爾（Jerome Powell）來擔任下任聯準會主席，取代現任主席葉倫（Janet Yellen）。

綜合外媒報導，有消息指出，白宮已正式通知鮑威爾，總統將在2日正式提名他當下屆Fed主席，並傳川普和鮑威爾早在週二（10月31日）就已碰面，不過由於川普經常轉變主意，真正結果需等到當地時間週四（11月2日）才會揭曉；川普公布聯儲局主席人選後，該名人士還需經參議院批准，才能於2018年2月正式出任，為期4年。

接下來聯準會主席的異動將影響美元走勢，鮑威爾支持葉倫的逐步升息做法，外界預估其路線偏鴿派，另一熱門人選史丹佛大學經濟學教授泰勒（John Taylor）則被視為鷹派。

若鮑威爾獲提名並獲批准，將是數十年來首位沒有經濟學博士學位的Fed主席，在加入Fed以前，鮑威爾曾在紐約市做過投資銀行家，曾在老布希政府中擔任過美國財政部副部長，他還擔任過凱雷投資集團（Carlyle Group,CG）的合夥人以及美國兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）學者。