11/2重要財經新聞一覽

2017-11-02 09:24

自由時報財經︰大巨蛋建照適法性 北市球踢內政部

遠雄創辦人趙藤雄因大巨蛋等案涉弊被起訴，當初負責防火避難性能審查的台灣建築中心前執行長許銘文，也遭控涉嫌施壓放水被起訴，讓大巨蛋再掀波折；外界質疑遠雄因此不當取得建築執照。台北市長柯文哲昨率市府團隊出面說明，都市發展局長林洲民表示，已發文內政部，盼中央對台建中心審查的評定書適法性釋疑。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰雙11倒數 中國手機優惠以「億」計

中國雙11網購節即將到來，今年中國雙11促銷，強打人工智慧（AI）應用，各品牌廠促銷準備就緒跟進起跑。小米宣布全品項降價，預計祭出5億元人民幣優惠（約22億元台幣），由於小米手機已連續2個月發貨量突破1000萬支，搭上雙11節，銷量有望看增。華為也推出億元人民幣優惠券，搶進購物節商機。

工商時報財經︰天貓雙11 聚焦新零售

大陸電商巨頭阿里巴巴集團日昨舉辦「2017天貓雙11全球狂歡節啟動發布會」，為雙11網購節活動造勢，而結合線上線下（O2O）的「新零售」是今年雙11最大看點。

中國時報財經︰民營首家 台新插旗布里斯本

台新金控海外布局同步開拔，旗下台新銀行海外第4家分行－布里斯本分行昨日開幕，是國內首家在布里斯本設立分行的民營銀行，除喊出明年就獲利外，配合新南向政策，還將前進越南設點，朝海外分行獲利占比，從目前15％翻倍至30％的目標邁進。

經濟日報財經︰穩定物價 年底電價暫不漲

經濟部長沈榮津昨（1）日表示，考量「電價」會影響「物價」，若台電盈餘許可，電價審議委員會審查出來的電價調整幅度也不大，差額就乾脆讓電價穩定基金吸收，年底電價暫不調整。

星島日報財經︰閱文55元上限定價 騰訊添食傳拆音樂業

閱文（772）全城熱爆，傳以上限55元定價。有見閱文招股反應超理想，騰訊（700）擬照辦煮碗，繼續搞分拆，最新傳出有意分拆音樂及網上串流業務上市，集資或高達10億美元，消息刺激騰訊股價造好，全日升3%，單日市值增950億元，比閱文最新的估值還要多。閱文抽乾資金下，證券商資金緊張，令雷蛇（1337）孖展息倍增至2%，更有證券商預留3億孖展於數分鐘便被借爆，雷蛇首日已錄得逾200億元孖展，相當於公開發售超購逾43倍。