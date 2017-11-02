台股盤前》盤勢高檔震盪大 多頭格局可望延續

2017-11-02 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國道瓊、那斯達克、費半指數持續上揚，加上日韓股市大漲的帶動，昨日加權股價指數持續上漲，最高價位又創波段新高，達到 10843.41 點，收盤時總算站上10800點，收盤指數為10806.36點，上漲12.56點，集中市場成交量為1272.87億元。

昨日集中市場三大法人小幅賣超5.51億元，其中外資及陸資賣超16.36億元，投信買超2.37億元，自營商買超8.48億元。外資在期貨市場也是偏空操作，其台股期貨多單未平倉量較前一日減少3,457口，累計持倉量下滑至50,792口。由於國際主要股市輪流演出噴出行情，多頭走勢仍未停歇，加權股價雖然頻頻拉出上影線，但外資並無大幅減碼的跡象，台幣亦未出現大幅貶值，代表資金尚未撤出，加權股價指數尚無反轉跡象。

因盤勢高檔震盪不小，提醒作多的期貨交易人應居高思危不要過度追漲，期貨交易人不論持有多單或空單，都要設好停損確實執行。

今日觀察重點：

觀察台股技術面，台股本波指數瞬間從9月26日低點10257點上漲以來，直至10月17日盤中見到新高點10798.52點之後，才開始出現橫盤整理，10月19日雖有再見新高點10798.54點新高，但在日量不足之下，也僅是瞬間創高而續作拉回整理，由於前波上漲約13天，近日才整理不到1週時間，加上9日KD值已向下交叉來到83與84附近，在整體量能略降溫之下，將在高檔進行橫盤整理，因前波上漲約541點，以拉回0.382倍（約206點）計算，即拉回到10592前都為強勢拉回整理格局，再加上月線（約10536點）仍走揚中，以目前量能推估，指數極短線操作區間10600-10850點間。

三大法人合計買超約45.58億元，外資+32.80億元、投信+2.71億元、自營商+10.07億元。

經濟部公布9月外銷訂單，年增率6.9%，金額459.2億美元之間，創歷年單月新高，呈現「連14紅」，累計前三季訂單金額也是歷年同期新高，年增率為10.1%。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供