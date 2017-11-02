經濟穩定成長 美聯準會維持利率不變

2017-11-02 05:12

〔中央社〕美國聯邦準備理事會（Fed）今天維持利率不變，並且指出，儘管最近遭到一連串颶風的影響，經濟仍穩定成長，且勞動市場也在增強中。

跡象顯示，聯準會仍然邁向12月升息之路。

聯準會的公開市場委員會（FOMC）在聲明中說：「勞動市場持續增強，且儘管受到最近多次颶風的擾亂，經濟活動仍然以穩定的步伐成長。」

不過聯準會決策者承認，通貨膨脹仍然疲軟。

聯準會今年以來已升息2次，預測在今年底前將目標基準利率再從目前的1%升高到1.25%。