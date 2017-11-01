統一超商Q3每股賺2.97元 創單季歷史新高

2017-11-01 20:09

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）今年公布第三季稅後淨利為30.86億元，EPS為2.97元，創下單季歷史新高。

統一超商累計前三季合併營收為1654.58億元，較去年同期成長2.48％，稅後淨利為86.18億元，較去年同期成長9.72％，EPS為8.29元，較去年增加0.73元，並創下歷史新高紀錄。

統一超商表示，今年前三季整體成長受惠於7-ELEVEN本業經營有成，掌握基本盤升級策略，鮮食朝高價值食材與事業品牌合作為主軸，持續與日本食品大廠合作，推出美味鮮食，例如第一大咖哩品牌House（好侍）、百年醬料大廠九鬼、ebara與OTAFUKU（御多福）等。

同時斥資上百萬升級全新設備，導入日本丼飯製程，並不斷推出全新結構商品，像是熱銷超過百萬個的極上飯糰、法式烤土司系列等；CITY CAFE首創全球便利商店做法的現萃茶珍珠系列，並推出冰珍珠拿鐵、漸層拿鐵等特色新品，帶動CITY CAFE業績持續成長。

轉投資事業表現也相當亮眼，統一速達業績較去年同期成長8.62％，主因中秋節宅配送禮需求增加，農產品產量也較去年穩定，進而帶動配送收入成長所致；博客來則透過多元策展，成功掌握開學商機及週年慶活動，業績較去年同期成長4.67％。

緊接著進入第四季，7-ELEVEN將持續針對聖誕節、跨年等重大節慶商機，以及冬季保暖必備的吃、喝、用、穿等各式需求，推出多元化的生活提案，期望帶動營收成長、再創銷售佳績。