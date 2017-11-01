唯一入榜台灣人 夏普戴正吳獲選日本富比士百大CEO

夏普社長戴正吳獲選今年11月號日本富比士雜誌的百大CEO、也是入榜的唯一台灣人。（資料照，記者陳柔蓁攝）

2017-11-01 17:28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕睽違3年，夏普首次由虧轉盈，獲利大大超越分析師預測獲利均值2倍以上。夏普社長戴正吳獲選今年11月號日本富比士雜誌的百大CEO、也是入榜的唯一台灣人。

夏普第二財季（7～9月）睽違3年首次由虧轉盈，當季淨利達202億日圓，並且連續四季獲利，上半年淨獲利達347億日圓，超越了分析師預測獲利均值2倍以上。去年接任社長時設下的1至2年內「轉虧為盈」目標提前達成。

戴正吳上任後檢討商品，並進行「售價調降」策略，雖然在利潤收益上因此減少了723億日圓，但也因「降低成本」及「擴大銷售」策略奏效而分別創造了515億及466億日圓的利益，故最終能確保並超越去年同期的收益。

戴正吳另一個重要的經營方針是擴大海外市場營收占比，夏普指出，本季海外營收占超過70％，超越去年同期的66％，台灣，中國，東南亞及歐洲各地的傳出銷售佳績。

展望未來，夏普會加強研發，首先展現在8K上。戴正吳認為2017年是8K新世代的元年，與鴻海集團的緊密合作壯大8K的生態鏈，成果將在2020東京奧運達到高峰，將於明年2月正式台灣開賣的限量8K TV，夏普SHARP與ASTRO Design合作開發的「8K攝影機CAMCORDER」即將在本月於日本問世，增加8K內容的豐富性。