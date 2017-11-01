股后精測第三季創「四高」紀錄 每股盈餘7.49元

精測第三季財報亮眼，營收與獲利皆創新高。（記者洪友芳攝）

2017-11-01 17:12

〔記者洪友芳／新竹報導〕股后精測（6510）第三季財報亮眼，合併營收9.4億元，毛利率56.9%，稅後純益2.32億元，每股盈餘7.49元，創「四高」紀錄，也就是均創歷史新高。

精測累計前三季每股純益20.23元，已超過去年全年的每股純益20.04元。

但因進入傳統淡季，再加上部分客戶的量產訂單遞延的影響，精測同時公布10月份營收為2.4億元，月下滑26%，公司指出今年第四季淡季明顯，預估營運將與去年第四季相當。

精測總經理黃水可表示，10奈米晶圓測試板產品帶動前三季營運成長，該公司第三季開始提供客戶7奈米工程驗證晶圓測試板，為明年7奈米產品量產做準備。

精測是全球前五大應用處理器（AP）業者的晶圓測試板主要供應商，2018年所有高階主力機種的AP晶片，已開始工程驗證或試量產，並採用精測的晶圓測試板解決方案。精測估垂直探針卡已獲得超過10家客戶採用，公司對明年營運展望審慎樂觀。

精測也積極佈局非AP領域的印刷電路板（PCB）及垂直探針卡市場，以分散單一領域與客戶集中的風險，希望能挹注未來的營運成長動能。今年5月董事會已通過投資生產衛星通訊PCB，所需要的生產設備，正依計畫進行建置，預計2019年小量生產，2020年進入量產。

精測董事長暨策略長李世欽表示，精測9月完成現金增資順利募集25.6億元，預計用在新建營運研發總部及充實營運資金，目前總建築發包金額約為16億元，預計於2019年第三季完工並啟用，目前施工進度合乎預期。總部樓板面積達6萬平方公尺，是目前廠房的兩倍大，可擴充產能以滿足未來客戶需求，並建置無塵室可優化現有研發與高階製程生產環境。