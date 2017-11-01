終結連2升 新台幣收30.175元

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈狹幅走勢，終場微貶0.5分，以30.175元兌1美元作收，結束連續2個交易日升值格局，台北外匯經紀公司成交量為5.69億美元。
外匯交易員表示，新台幣連續兩天高低點波動僅2分左右，在非常窄幅的區間游走，加上量能低迷，反映目前市場極度缺乏指引，銀行間靜待相關不確定性釐清，這些變數包括美國、英國利率決策會議，以及下任美國聯準會（Fed）主席人選等。
新台幣今以30.169元開出，最高30.160元、最低30.183元，終場收30.175元。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈狹幅走勢，終場微貶0.5分，以30.175元兌1美元作收，結束連續2個交易日升值格局，台北外匯經紀公司成交量為5.69億美元。
外匯交易員表示，新台幣連續兩天高低點波動僅2分左右，在非常窄幅的區間游走，加上量能低迷，反映目前市場極度缺乏指引，銀行間靜待相關不確定性釐清，這些變數包括美國、英國利率決策會議，以及下任美國聯準會（Fed）主席人選等。
新台幣今以30.169元開出，最高30.160元、最低30.183元，終場收30.175元。