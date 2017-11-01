非核腳步加快 台電啟動核二除役環評作業

為落實非核家園，台電上緊發條，正式啟動核二除役計畫！（圖由台電提供）

2017-11-01 14:59

〔記者林菁樺／台北報導〕為落實非核家園，台電上緊發條，正式啟動核二除役計畫！核一廠1號機明年底將正式除役，台電今天也啟動核二廠的除役前置作業，表訂明年底需向原能會提報核二廠除役計畫，但牽涉環評問題，台電今天公告相關環評作業資料，以利後續除役工作、邁向非核。

核二廠共有2部機組，總裝置容量為197萬瓩，1號機表訂民國110年除役，依據相關規定，核電廠永久停止運轉的前3年，必須先向原能會提報除役計畫，等同台電最晚在明年底之前，需提出除役計畫，其中除役要拆除廠房、設備等，可能涉及環評等問題，需耗費4、5年時間，台電加速前期作業，今天上網公告核二廠除役計畫的環評作業資料，公告日起到11月20日前，民眾及相關機關可上網或書面表達意見，台電發言人林德福表示，等蒐集資訊、匯整完畢後，將編列「核能二廠除役計畫環境影響說明書」，預計110年之前通過環評，並拿到除役許可，讓核二正式除役，逐步邁向非核家園。

此外，台電也將比照核一廠於月底成立核二廠除役專案辦公室，至於用過的核燃料如何處置，台電表示，有鑑於核一室外乾貯引起社會疑慮，水土保持計畫證照也未得新北市政府核發，核二廠用過燃料棒，仍以室內乾式儲存為主，林德福指出，核二廠區內會先設置存放區，等到最終選址場域確定後，才會進行後續遷移作業。