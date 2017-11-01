台新銀澳洲分行開幕 業者指明年可損益兩平

2017-11-01 14:42

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀布局新南向再下一城！台新銀行今（1）日在澳洲舉辦布里斯本分行開幕酒會，台新銀指出，由於澳洲分行已經籌備多年，有信心明年可以損益兩平，目前海外分行（不含OBU）獲利占比為15％，將以翻倍為目標、希望拉高到30％。

澳洲是台新銀行繼香港、新加坡、日本東京後，於海外設立的第4家分行；此外，在新南向國家的越南及緬甸，分別設有胡志明、仰光辦事處，更積極籌設越南的隆安分行。

為何選擇在澳洲設分行？如何看待國銀在澳洲市場表現？台新金控總經理饒世湛表示，澳洲是全球重要的農牧產品出口大國，我們看到利基點，尤其，布里斯本的台商很集中，約有3萬人，初期將以台商為主，等一段時間後，會把觸角深入當地企業及業務發展機會。

不過，饒世湛也直言，澳洲的金融監管相當嚴格，尤其是反制洗錢工作，「我們會很謹慎在法遵方面，一切要合法合規」；展望未來，因為在澳洲已經打基礎一段時間，明年可望就能損益兩平。

台新銀行布里斯本分行首任的行長，由台籍資深經理人陳忠敏擔任。陳忠敏表示，初期業務以法人放款、存款及外匯為主，也將發展台澳雙邊貸款以及貿易融資等多元金融服務，客戶對象除了台商與華人企業外，也會將服務對象推廣至澳洲當地企業及駐澳跨國公司。

對於海外分行帶來的獲利貢獻，饒世湛指出，目前海外據點貢獻台新銀獲利約15％，將持續擴大國際布局腳步，希望逐步把獲利提高到30％。