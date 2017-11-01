旺季電視出貨強勁難挽頹勢 TrendForce下修今年數量

2017-11-01 14:11

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce光電研究（WitsView）最新研究報告指出，2017年第3季全球液晶電視出貨量為5499萬台，季增16％，年減4.0％，預計這股氣勢可望延續到第4季。然而，電視出貨量的年成長率已連續3季負成長，WitsView將2017年電視品牌的出貨預估下修至2.1億台，年減4.2％。

在各品牌廠商出貨情況上，三星市占率蟬聯第一，WitsView指出，三星雖然在高階電視市場面臨OLED陣營的強力挑戰，但透過終端市場價格的調整，以及對於面板成本的議價能力，第3季出貨仍有季成長10.6％的表現。

不過，三星市場策略逐漸以獲利能力為主要考量，產品發展將趨向高解析度以及大尺寸等中高階產品，預計三星電子今年的整體出貨將會在4350萬台左右，與去年接近4800萬台的數量相比，仍有一段距離。

另外，受面板成本高漲影響，中國市場上半年買氣急凍，下半年在面板成本壓力緩解下，買氣逐漸回籠。其中，TCL由於在北美通路耕耘有成，加上中國市場回暖，仍穩坐出貨量第3名。海信則受惠於內外銷訂單回籠，重回出貨量第4名。

WitsView觀察其他中資品牌，整體第3季出貨皆成長，而隨著接下來面板價格估計仍會向下緩跌，品牌寄望這股出貨氣勢能夠延續到第4季，彌補上半年未能達成的出貨目標。

鴻海集團力挺的夏普電視品牌，經歷了上半年的高速成長後，第3季呈現明顯衰退，排名由第2季的第4位掉到第8位。

雖然富士康於美國設立面板廠與上下游生態圈的策略布局，成功帶起「美國製造」的話題，但短期內對出貨量並沒有太大挹注。因此夏普下半年的銷售重點，仍需放在如何持續擴展中國市場，隨著面板價格下修，夏普面板整合的優勢將不再明顯，除了可預見更激烈的價格競爭外，富士康也將以多品牌策略（夏普品牌定位中高階整機、InFocus主打低階標案以及電信方案等）來擴大出海口。