台股再創高 融資增加須居高思危

2017-11-01 13:50

〔記者羅倩宜／台北報導〕台股今（1日）收盤漲12.56點，報10806.36點，成交量1269.65億。大盤近兩日經過狹幅盤整後再往上攻堅，由於第四季是電子業出貨旺季，法人認為台股動能短期內依然維持不墜。不過昨上市市場融資增加14億，反映散戶進場比重增加。期貨商提醒必須居高思危，以免成為被外資及法人宰殺對象。

國內第三季GDP來到3.1%，創10季新高；日本10月製造業PMI也連續14個月處於榮枯線之上。美國聯準會週二、週三正舉行例行會議，會後可望宣佈利率不變。但市場預期12月升息機率高達9成，明年將逐步收緊資金，中長期外資動向值得觀察。

在歐美及亞洲均有不錯經濟及個股表現下，台股今再上攻，盤中站上萬點以來新高。表現突出類股包括LED，主因micro LED及mini LED題材持續炒作，晶電（2448）今漲幅8.8%、榮創（3437）漲6%；光鼎（6226）調整接單比重，專注LED照明利基市場，毛利率優於同業，今年EPS將大幅改善，盤中一度大漲8%。

IC設計聯發科雖有外電傳出將取代高通打入iPhone，但對此傳言市場並未買單，聯發科早盤小漲後，陷入平盤整理，終場收跌1.3%。

記憶體封測廠華東（8110）第三季受惠美光及華邦電訂單大增，單利獲利較去年同期成長，今盤中攻上漲停；光通訊上游磊晶廠聯亞（3081）因高毛利矽光產品出貨暢旺，第三季EPS逾2元，盤中大漲6%。

期貨商表示，短期內台股動能仍強，不過台股今年以來為外資及法人的遊戲場，將大盤拱高之後，近期已有不少散戶進場。「散戶進場代表什麼？有人可以宰了！提醒投資人還是要居高思危，觀察基本面動向。」