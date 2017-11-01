10月五都買賣移轉棟數均不振 北、中較前月衰退超過1成

2017-11-01 13:36

〔記者徐義平／台北報導〕除新北市未發布外，五都陸續發布10月買賣移轉棟數，均較上月呈現衰退情形，減幅5.8%~17.6%，其中以台中市、台北市衰退幅度最為明顯，相較上月均衰退超過1成。房產業者解釋，因應今年民俗鬼月較晚，部分新案交屋潮以及中古屋買氣已經提前反應，本月則是看屋人潮出籠，實際成交仍相對緩慢。

根據五都發布的10月買賣移轉棟數，北市為1683棟，較上月衰退約13.6%；桃園市為2705棟，較上月衰退約7.6%；台中市為2704棟，相較上月衰退約17.6%；台南市為1471棟，相較上月衰退6.5%；高雄市為2503棟，相較上月衰退約5.8%。

全國不動產企研室主任張瀞勻分析，10月移轉棟數主要反映9月交易量，9月上旬遇上傳統民俗月，購屋族多搶在8月買進，且近期政府雖然不再積極管控房市，央行總裁彭淮南也指出，房市已經軟著陸，但並沒有重大利多因素促使買方積極搶進。

在稅制牽絆下，張瀞勻認為，「今天不買、明天更貴」的狀態已不復見，加上政府專注於都更、社宅和租賃市場，對於交易量並沒有顯著幫助，預估今年全年交易量26-27萬棟。

買氣回溫 全年買賣移轉棟數可望26~27萬棟

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，今年8月下旬至9月中才遇傳統民俗月，自用買氣、新案交屋潮已提早發酵，六都8月移轉量亮眼，但9月移轉量則呈現衰退，雖六都9月中後看屋民眾有再度出籠，不過整體價格因波動不大，自住買方議價、觀望價跌，多仍未輕易出手，導致鬼月後買氣並未如預期，因10月移轉量多反映9月成交情況，整體10月移轉棟數再度下滑，已是連兩個月下滑，加上中南部建設議題退燒，影響劇烈，台中熱區西屯區、北屯區本月移轉量皆守不住400棟。