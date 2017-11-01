UA財報與財測衰弱 台供應鏈股價受波及

2017-11-01 13:27

〔記者陳柔蓁／台北報導〕運動品牌Under Armour（UA）昨夜公告財報與財測，顯示上季營運低於市場預期，將今全年年獲利砍半、營收下修5％以上，兩者成長僅個位數，造成UA股價重挫。台灣UA供應鏈股價受波及，但分析師說，UA不一定是服飾零售景氣總指標，對台廠採購僅占小部分，且各公司各擁利多題材，因此仍看好供應鏈今年營收表現。

台灣UA供應鏈有紡織股王儒鴻（1476），早盤股價重跌11元，得力（1464）、宏遠（1460）、銘旺實（4432）、集盛（1455）震盪。

UA上季營收年減4.5％至14.1億美元，海外營收年增35％，但最大市場北美卻下滑12％。UA預期全年營收成長率在1％～5％，低於先前預期的9％至11％。毛利率將比去年的46.4％減少2.2個百分點。每股盈餘18～20美分，與先前預期的37至40美分相較是減半。

紡織上中下游反應不一，加工絲大廠集盛有新的膠原蛋白紗尼龍紗、與其他運動品牌合作案；布廠得力則說，雖然UA財務狀況不佳，但出貨給UA的都是尖端機能產品，平織四面彈布料AERO TECH系列已有成果；銘旺實則是供應球衣；宏遠也為UA供應布與成衣，近來積極布局全球產線，同時轉往戶外機能領域，與The North Face、迪卡儂合作穩定。

儒鴻生產成衣與布料，董座洪鎮海在上月的紡織展中，曾將下游復甦延後到明年第二季，並預告開拓了新的電商客戶。