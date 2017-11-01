攬貨業者雙十一前報倉 捷迅第三季每股獲利0.64元

2017-11-01 13:27

〔記者王憶紅／台北報導〕捷迅（2643）今（1）日召開董事會通過106年第三季財報，單季每股獲利0.64元，累計前三季每股獲利達1.36元。總經理孫鋼銀指出，自今年6月以來，陸續淘汰營收占比20%的標案負毛利客戶群並積極擴大服務業務（整合型包裹遞送服務及電商轉口業務）後，獲利逐漸成長。

捷迅以今年6月於新加坡試點成功的後段派送服務而言，目前已從7月底每日60～100票貨物派送，至10月已達初步規模，且原有倉儲已不敷使用又另外承租新倉庫；而捷迅自行研發的eTrack系統，為因應龐大的管理需求，即將於11月中旬完成第二版改版，新增更多管理統計報表，以降低人力投入成本及人為錯誤率發生。

另外，自今年6月起發展的電商轉口業務，主要係由亞洲運送至歐美等地的網購郵件包裹業務運送，至8月起陸續發酵，今年第三季電商客戶營收占比已達32%，又以台灣地區營運成長最為顯著，前三季營收年增達21.77%。

孫鋼銀表示，現在每年能有雙位數成長率的產業，主要服務對象都以電子商務客群為主，這已經是現在的趨勢。捷迅面臨的問題是如何在市場上尋找到更多的艙位，以面臨即將到來的雙11光棍節、雙12及耶誕節等電商業界的大節日。除了現有配合的國籍航空之外，更努力尋覓多家大型外籍航空公司，擴大艙位、增加運能並打開服務的廣度，讓電商貨物的運送更加不受限，相信這樣的努力，在未來能為捷迅的發展開啟新頁。