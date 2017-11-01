「台灣Pay」繳地價稅 八大公股行庫齊促銷

2017-11-01 12:29

〔記者盧冠誠／台北報導〕11月地價稅開徵！民眾用「台灣Pay」支付不但有機會抽10萬元旅遊金，或是把最時髦的GOGORO機車騎回家，土地銀行等八大公股行庫，每家還提供現金50元（或等值禮券）給前1萬2500筆繳納早鳥客戶，優惠筆數合計高達10萬筆。

民眾自11月1日起可透由台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台灣企銀等八家「行動銀行」APP或「t wallet+」APP內的「台灣Pay」功能，直接掃描地價稅單上的「台灣Pay QR Code」，免出門、也不用輸入任何資料，即可輕鬆完成繳納地價稅。

彰銀指出，在財政部領軍下，彰銀等公股銀行、財金資訊公司及台灣行動支付公司在今年3月成立｢公股事業金融科技研發成果整合平臺｣，共同推動｢台灣Pay QR Code共通支付｣服務，支援多家銀行金融卡支付功能。

土銀表示，未來牌照稅、房屋稅、公用事業費（水費、電費、瓦斯費）及學雜費等帳單繳費皆可使用「台灣Pay QR Code」繳納。

華銀指出，內部深耕數位金融，提倡金融創新，支持政府政策，致力實現普惠金融並提升行動支付用戶使用體驗，除了在去年獲得金融研訓院的「菁業獎－最佳數位金融獎」外，今年也以「華南銀行數位金融平台」摘下《財訊金融獎》「最佳金融科技銀行」優質獎。