大巨蛋權益金受損 陳景峻呼籲遠雄速與北市商談

大巨蛋案檢方起訴趙藤雄，北市副市長陳景峻僅呼籲遠雄盡速出面與北市開會商談，權利金損失還要雙方來談。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-01 11:36

〔記者蕭婷方／台北報導〕大巨蛋案檢方起訴趙藤雄，柯文哲昨受訪時說，「我們也是在等今天」，在輿論似又占了上風。但北市副市長陳景峻今早僅呼籲遠雄盡速出面與北市開會商談，權利金損失還要雙方來談。

陳景峻今早先表示，趙藤雄昨遭起訴後，目前還沒有跟遠雄談，趙藤雄遭收押期間，市府都有與遠雄的高階幹部開會，之前也有拜會遠雄請他們盡速送件，這些都已經作業完畢。

對於損失的權利金，陳景峻說「要重新議約，要遠雄快點近來議約」，30幾億元還要看檢察官如何計算，也要當初的合約認定，也許遠雄也有他們的解釋，詳細還要遠雄進來談，當初雙方認定的合約今天解釋卻有出入，還要與法務單位開會，「法務局估算標準遠雄是不是認同，都要雙方的不是單方的。」

台北地檢署昨偵結遠雄集團所涉大巨蛋案，調查結果發現集團涉大巨蛋議約圖利，大巨蛋所簽合約中，營運權利金歸零等侵害北市府權益，使市府承擔舉債及利息風險，50年權利金估計損失30.42億元；收押中的遠雄集團創辦人趙藤雄涉行賄等多罪被起訴後移北院審理，法官昨晚裁定5.5億元天價交保。

依北檢調查，北市府為了取得大巨蛋土地而大幅舉債，每年需支付融資利息3.7億多元，須透過營運權利金紓解財政負擔；但時任台北市長的前總統馬英九與趙藤雄密會30分鐘後，時任財政局長李述德就即放任遠雄增刪契約條文，並簽下營運權利金歸零等不平等合約，市府權利金損失估計為30.42億元。

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