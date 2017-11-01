高通遭裁罰 經長：長期對台半導體訂單有影響

2017-11-01 11:25

〔記者黃佩君／台北報導〕高通遭公平會天價裁罰後，目前與工研院在5G小基站（小型基地台）的合作已經喊停近月，而除此之外，經濟部長沈榮津今也首度表示，長期可能對台灣半導體晶圓製造及封測業訂單會有影響，他也預估時間恐發生在一兩年之後。由於高通目前在台訂單集中台積電、日月光，這也是經長首度證實對這2家公司可能會有影響。

高通與工研院合作暫停後，外界多關注對未來台灣5G產業影響，但今經濟部首度對訂單影響表態。立院經委會中，民進黨立委邱志偉詢問若高通遭裁罰與台關係生變，對產業影響及損失是多少？沈榮津表示從訂單角度來看，短期沒有影響，但長期半導體代工跟封測可能受影響。

沈榮津說，高通對台影響主要分幾個角度分析，在產業面，高通有發一些訂單給台灣半導體業者或封測代工，這些短期沒有影響，因為「這一兩年的訂單都已經喬好了」，但未來高通可能會再去找其他的代工廠商，因此短期不會受影響，但長期會。

另一方面，在供料方面對使用高通晶片與模組的廠商也會受影響。第三就是技術問題，沈榮基說，台灣發展5G小型基站所使用的系統晶片，對這領域高通是已經準備好的、是強的，網通業者也很期待跟他合作，但目前也發生變化。沈榮津也強調，經濟部認為「事情發生了」，就繼續來跟他溝通，然後備援方案雙管齊下。

而對高通暫停與工研院的5G小型基地台合作，工研院董事長李世光昨指出，目前也已在與聯發科等廠商合作尋找替代方案。對此沈榮津表示，目前備案就是找尋可以提供小型基站的國內晶片業者，例如李世光所提的聯發科，但「時間可能會拖」，目前業者大家的期待仍希望現有的高通公司比較趕得上，因為業者對2020商機有期待。沈榮津也強調，目前就是雙管齊下，高通跟備案一起努力。